Матч тура

Уставшие после еврокубков «Локомотив» и «Краснодар» не выявили победителя в очной ставке – на гол Гжегожа Крыховяка «быки» ответили мячом Маркуса Берга. В перерыве Юрию Семину пришлось снять с игры автора гола – Гжегож столкнулся с Ари и получил травму головы, поляка на скорой помощи увезли в больницу.

Ари («Краснодар»)Getty Images

Фанаты «Локомотива» остались недовольны грязной игрой Ари – по их мнению, натурализованный бразилец заслуживал красной карточки. «Ари после этого стыка сделал вид, типа он ***** [ничего] не сделал, за что карточка. Серьезно? За такое красную нужно дать. Ибо Гжегож еще в полете отключился. Спасибо, что живой и дай бог здоровья. А ****** [чертов] Ари мало того что возмущался, так еще и дальше играть будет», – написала одна из фанаток.

К слову, как минимум следующую игру Ари пропустит – форвард «быков» перебрал желтых карточек и не выйдет на матч с «Арсеналом».

Все результаты тура

Команды сгоняли нулевую ничью и остались при своих: «Урал» – в середине таблицы, «Ахмат» – в зоне вылета.

«Рубин» снова не забил и уступил «Динамо» в домашнем матче. Казанцы заканчивали игру вдесятером – две желтые карточки схлопотал Александр Зуев. «Динамо» тоже не обошлось без удаления – вслед за Зуевым арбитр выпроводил с поля Ивана Ордеца.

Валерий КарпинGetty Images

Команда Валерия Карпина второй раз за сезон проиграла одному из главных аутсайдеров. На ранний гол Сигурдарсона «Тамбов» ответил мячами Мелкадзе и Обухова во втором тайме. «Тамбов» неожиданно выиграл третий матч подряд после отставки Григоряна и назначения Первушина.

Доменико Тедеско продолжает революцию в «Спартаке» – красно-белые реабилитировались за поражение в прошлом туре и взяли три очка в матче с Самарой. Победный мяч уже на третьей минуте забил Эсекиэль Понсе.

Унылые нули в Оренбурге подарили очередную великую фразу Вадима Евсеева: «У нас футбол в чем заключается, в голах что ли? Или в чем?»

Артем Дзюба и Сердар АзмунGetty Images

«Зенит» в ветреном тульском матче взял три очка и сохранил лидерство. Победу команде Сергея Семака принес Сердар Азмун, замкнувший прострел с правого фланга – на счету иранца уже 5+5 в этом чемпионате. Туляки имели шикарный шанс в компенсированное время, но вышедший на замену Ломовицкий ударом в упор попал в Кержакова.

ЦСКА в тяжелейшем матче победил новичка Премьер-лиги – и, кажется, не без помощи бригады арбитров. «Мы с ребятами потом смотрели повтор: при втором голе ЦСКА мяч вышел в аут», – отметил защитник «Сочи» Иван Миладинович.

Герой тура

Настроение болельщиков «Спартака» улучшилось: команда Доменико Тедеско взяла три очка в матче с «Крыльями», а самым активным игроком в составе красно-белых оказался Зелимхан Бакаев. Сначала полузащитник сборной России отдал классный ассист на Эсекиэля Понсе, а во втором тайме заработал пенальти + красную карточку для Максима Карпова (и сам же реализовал 11-метровый).

Зелимхан БакаевGetty Images

После игры Зелимхан был предельно скромен: «Стал ли я уже лидером «Спартака» в атаке? Пока нет. Еще много работы предстоит, нельзя выводы делать так быстро, надо доказывать год за годом».

Цитата тура

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в перерыве матча с «Сочи» повздорил с арбитром Станиславом Васильевым и выдал огненный спич: «Эй, товарищ судья, эй! Когда с вами разговаривают, чуть-чуть лицо попроще сделайте, хорошо? Вы сейчас научились, ***** [блин], отвечать. Научились прекрасно отвечать, ***** [блин]. Так вы, ***** [блин], принимайте критику, которая вам тоже говорится, хорошо?

Потому что вы, ***** [блин], с такими лицами отвечаете, что ****** [трындец]. У нас один рефери ФИФА, чтоб вы знали! Один только рефери ФИФА! А команд сколько играет в еврокубках, ***** [блин]? А вы об них ноги ***** [нафиг] вытираете».

Русская сборная 16-го тура

Лидеры и аутсайдеры РПЛ

1. «Зенит» – 36

2. «Локомотив» – 31

3. «Ростов» – 30

4. ЦСКА – 30

5. «Краснодар» – 30

...

15. «Ахмат» – 15

16. «Сочи» – 13

Бомбардиры РПЛ

1. Эльдор Шомуродов («Ростов») – 10 мячей

2. Александр Соболев («Крылья Советов») – 10

3. Артем Дзюба («Зенит») – 9

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