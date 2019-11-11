Getty Images
Аршавин – Жиркову: «Думал, ты 10 раз умер, а ты все воскресаешь»
Жирков – он такой.
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин пошутил насчет кондиций 36-летнего защитника петербургского клуба Юрия Жиркова.
«Когда встречаю Жиркова в Санкт-Петербурге, то говорю: «Юр, я уж думал, что ты десять раз умер, а ты все воскресаешь и воскресаешь», – цитирует 38-летнего Аршавина Sports.ru.
- 1 сентября «Зенит» выиграл в Москве у «Спартака» (1:0) благодаря голу Жиркова.
- Сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице после 16 туров с пятиочковым преимуществом над «Локомотивом».
«Зенит» укрепил лидерство, «Спартак» ворвался в шестерку. Итоги 16-го тура РПЛ
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте