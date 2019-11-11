Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин пошутил насчет кондиций 36-летнего защитника петербургского клуба Юрия Жиркова.

«Когда встречаю Жиркова в Санкт-Петербурге, то говорю: «Юр, я уж думал, что ты десять раз умер, а ты все воскресаешь и воскресаешь», – цитирует 38-летнего Аршавина Sports.ru.

1 сентября «Зенит» выиграл в Москве у «Спартака» (1:0) благодаря голу Жиркова.

Сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице после 16 туров с пятиочковым преимуществом над «Локомотивом».

«Зенит» укрепил лидерство, «Спартак» ворвался в шестерку. Итоги 16-го тура РПЛ

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