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Убитая доцентом СПбГУ аспирантка оказалась сестрой вратаря молодежной сборной России

Убитая доцентом СПбГУ аспирантка оказалась сестрой вратаря молодежной сборной России
Eurosport

11 мин. назад

Ад в Санкт-Петербурге немного связан со спортом.

Брат убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко оказался бывшим вратарем молодежной сборнй России по футболу.

В комментарии «РИА Новости» об этом рассказал председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко. «Он в сборной России по футболу по молодежке, воспитанник «Краснодара», – сказал собеседник.

Сергей Ещенко в 2018 году сыграл за молодежную сборную России несколько матчей на позиции вратаря. Профиль 18-летнего футболиста размещен на сайте «Краснодара», парень числится в молодежном составе.

  • 24-летнюю Анастасию Ещенко убил доцент СПбГУ Олег Соколов.
  • Преподаватель застрелил бывшую ученицу и расчленил. Он пытался утопить части ее тела в реке Мойке перед задержанием.

(Фото: официальный сайт «Краснодара»)

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