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Mash: Глушаков подал в суд на бывшую жену

Mash: Глушаков подал в суд на бывшую жену
Eurosport

36 мин. назад

Это не закончилось, даже не думайте!

Футболист «Ахмата» и экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков подал в суд на бывшую жену Дарью.

По информации телеграм-канала Mash, иск 32-летнего игрока призывает к защите его чести и достоинства – Глушаков требует с экс-супруги денежную сумму. Суд назначил Денису и Дарье дату беседы.

  • В июле Глушаковы развелись, в августе суд поделил их общее имущество пополам.
  • Денис и Дарья были женаты с 2010 года, у них есть две дочери.
  • Летом 2019 года Глушаков присоединился к «Ахмату», он провел 13 официальных матчей и забил 2 мяча в Кубке.

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