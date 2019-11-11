Футболист «Ахмата» и экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков подал в суд на бывшую жену Дарью.

По информации телеграм-канала Mash, иск 32-летнего игрока призывает к защите его чести и достоинства – Глушаков требует с экс-супруги денежную сумму. Суд назначил Денису и Дарье дату беседы.

В июле Глушаковы развелись, в августе суд поделил их общее имущество пополам.

Денис и Дарья были женаты с 2010 года, у них есть две дочери.

Летом 2019 года Глушаков присоединился к «Ахмату», он провел 13 официальных матчей и забил 2 мяча в Кубке.

Глушаков: «Подумываю открыть «Глушаковские бани». Вход для жeн сделаю бесплатным»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android