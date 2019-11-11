Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров завил, что в футбольном союзе прислушиваются к критике арбитров со стороны.

«Руководство РФС нам дало время до конца года на исправление ситуации, мы работаем. Надеюсь, что у нас все получится.

Стараюсь посещать почти все матчи в Москве. Если нужно посмотреть на молодого арбитра, езжу на вторую лигу. Разбираем с другими членами департамента по несколько матчей, потом после тура просматриваем под запись, обсуждаем спорные моменты. После тура всегда вместе обсуждаем игры», – цитирует Егорова Sport24.

После 16 туров чемпионата России первое место занимает «Зенит» с пятиочковым преимуществом над «Локомотивом».

В последнем туре недовольство судейством высказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

«Зенит» укрепил лидерство, «Спартак» ворвался в шестерку. Итоги 16-го тура РПЛ

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