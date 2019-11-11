Шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг отметился забитым мячом в матче 16-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:1).

После игры в твиттере «быков» появился пост, где бомбардирские достижения Берга сравниваются с достижениями бывшего игрока «Краснодара» Владимира Быстрова.

«Маркус Берг забил 5 голов, сыграв 19 матчей в составе ФК «Краснодар», тем самым догнав Владимира Быстрова, который забил 5 мячей, сыграв 53 матча», – говорится в посте.

В августе Быстров опубликовал в инстаграме пост, где сравнил Берга с деревом.

«Краснодар» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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