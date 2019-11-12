Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что португалец Жоау Мариу получил травму и не выйдет на поле до конца 2019 года.

– Мариу не поедет в сборную Португалии. Что с ним произошло?

– У нас два игрока получили тяжелые травмы в матче с «Краснодаром»: Гжегож Крыховяк и Мариу. У Жоау перелом пальца ноги, он выбыл надолго. А учитывая, что год подходит к концу, – до конца года.

– Но Крыховяк все-таки поехал в расположение сборной Польши.

– Его вызвали в сборную, а там определят, что с ним делать, – цитирует Семина «Рейтинг Букмекеров».

Мариу отыграл 8 матчей в чемпионате России-2019/20, отдав 2 ассиста и забив 1 мяч.

На счету Крыховяка 14 игр в РПЛ-2019/20 (6 голов, 1 голевая передача).

«Был включен админресурс». Экс-президент «Локо» – о нарушении «Зенитом» лимита в 2009-м

Качай приложение Eurosport для iOS или Android