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Жоау Мариу сломал палец ноги и выбыл до конца года
Большая потеря в составе железнодорожников.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что португалец Жоау Мариу получил травму и не выйдет на поле до конца 2019 года.
– Мариу не поедет в сборную Португалии. Что с ним произошло?
– У нас два игрока получили тяжелые травмы в матче с «Краснодаром»: Гжегож Крыховяк и Мариу. У Жоау перелом пальца ноги, он выбыл надолго. А учитывая, что год подходит к концу, – до конца года.
– Но Крыховяк все-таки поехал в расположение сборной Польши.
– Его вызвали в сборную, а там определят, что с ним делать, – цитирует Семина «Рейтинг Букмекеров».
- Мариу отыграл 8 матчей в чемпионате России-2019/20, отдав 2 ассиста и забив 1 мяч.
- На счету Крыховяка 14 игр в РПЛ-2019/20 (6 голов, 1 голевая передача).
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