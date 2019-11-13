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«Спорт-Экспресс»: «Ростов» может устроить распродажу, игрокам не платят зарплату 3 месяца

«Спорт-Экспресс»: «Ростов» может устроить распродажу, игрокам не платят зарплату 3 месяца
Eurosport

24 мин. назад

Пора звонить Басте.

У «Ростова» серьезные финансовые трудности – игрокам не платят по контрактам уже три месяца.

Клуб накопил задолженностей по зарплатам и премиальным перед футболистами, и как эта ситуация разрешится – пока не ясно. По информации «Спорт-Экспресс», у команды достаточно спонсоров, однако в последнее время они свернули финансирование ростовчан. Единственным источником средств остается компания президента клуба Арутюнянца.

Как сообщает источник, положение может выправить лишь прямое вмешательство губернатора области Василия Голубева. Если этого не произойдет, то единственным выходом из ситуации останется зимняя распродажа – команде придется расстаться с самыми ценными активами. «Ростов» могут покинуть Чистяков, Норманн, Попов, Еременко, Ионов и Шомуродов, а также президент Арутюнянц, тренер Валерий Карпин и спортивный директор Алексей Рыскин.

  • По оценке портала Transfermarkt, у клуба девятый по стоимости состав в лиге.
  • Команда занимает третью строчку, от идущего первым «Зенита» ее отделяют 6 очков.

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