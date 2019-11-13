Бывший нападающий «Ростова» и «Локомотива» Исо Каньенда рассказал, что экс-коуч железнодорожников Славолюб Муслин требовал от него деньги за право остаться в клубе.

– Олег Самсонов обвинял Муслина в том, что тот якобы ставил игроков в состав за деньги. В «Локомотиве» такого не было?

– Было! Муслин сказал: «Если хочешь остаться в «Локомотиве», надо платить деньги».

– Да ну! Много?

– Две с половиной тысячи долларов каждый месяц. Я сразу отказался: «Я так не могу играть. Если надо, без проблем вернусь в «Ростов». В «Локомотиве» были высокие зарплаты, но много заработать я не успел – всего шесть месяцев там был, – заявил Каньенда в интервью «Чемпионату».

Каньенда провел за «Ростов» 108 матчей и забил 21 гол. В составе «Локо» на счету Исо лишь три игры в РПЛ.

Каньенда – единственный легионер из Малави в истории РПЛ.

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