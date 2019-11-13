Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал тяжелую финансовую ситуацию, в которой оказалась его команда.

– Насколько все сложно?

– Очень. Надеюсь, теперь те, кто умеет читать между строк, вспомнит мои слова в ответ на вопросы про чемпионскую гонку, про Лигу Европы, про Кубок России. Не считаю – исходя из нашей ситуации – что вообще об этом можно говорить. Нам нужно понимать свою ситуацию и говорить об этом.

– Каковы долги перед командой по зарплате?

– Три месяца. И подобное происходит не первый раз. Похожее наблюдалось и в прошлом сезоне, сейчас это повторилось. Ребята молодцы, что все понимают, терпят и работают на совесть. Но бывает, что приходит момент, когда наступает предел. Могу сказать парням только слова благодарности, но бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно.

– Сейчас предел уже наступил?

– Не знаю. Но до этого момента я молчал, а ситуация оставалась внутри клуба. Сейчас информация получила огласку – сохранять безмолвие дальше нет смысла. Надо об этом говорить.

Валерий КарпинGetty Images

– Допускаете, что игроки могут не выйти на тренировку?

– До поры до времени все удается сохранять под контролем. Как, когда и куда все выльется, пока не знаю.

– Если клуб покинут президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин, вы тоже уйдете?

– Да, как и многие футболисты. Давайте так. Если Арташес Владимирович, на котором все держалось и держится – мы на плаву благодаря его усилиям – уйдет, то я не останусь. Хотя мне все нравится в клубе и команде, влюбился в город – атмосфера великолепная, болельщики потрясающие. Все это дает позитив, но нельзя не брать в расчет ситуацию вокруг клуба.

– По моей информации, то, что происходит с финансированием, похоже на финансовую блокаду.

– Она может просто убить клуб. По тому, что знаю и слышал, все так и есть, и никто не просит сверх того, что было обещано.

– Ваш прогноз – чем все закончится?

– Это зависит от ответа на вопрос о том, кому нужен клуб «Ростов» – и нужен ли вообще и в каком формате. Это главное, – заявил Карпин в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

В 17-м туре ростовчане на выезде сыграют с московским «Динамо».

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