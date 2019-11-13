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«Финансовая блокада может убить клуб». Карпин – о тяжелом положении «Ростова»
Команда идет на третьем месте в РПЛ, но игрокам уже три месяца не платят зарплату.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал тяжелую финансовую ситуацию, в которой оказалась его команда.
– Насколько все сложно?
– Очень. Надеюсь, теперь те, кто умеет читать между строк, вспомнит мои слова в ответ на вопросы про чемпионскую гонку, про Лигу Европы, про Кубок России. Не считаю – исходя из нашей ситуации – что вообще об этом можно говорить. Нам нужно понимать свою ситуацию и говорить об этом.
– Каковы долги перед командой по зарплате?
– Три месяца. И подобное происходит не первый раз. Похожее наблюдалось и в прошлом сезоне, сейчас это повторилось. Ребята молодцы, что все понимают, терпят и работают на совесть. Но бывает, что приходит момент, когда наступает предел. Могу сказать парням только слова благодарности, но бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно.
– Сейчас предел уже наступил?
– Не знаю. Но до этого момента я молчал, а ситуация оставалась внутри клуба. Сейчас информация получила огласку – сохранять безмолвие дальше нет смысла. Надо об этом говорить.
Валерий КарпинGetty Images
– Допускаете, что игроки могут не выйти на тренировку?
– До поры до времени все удается сохранять под контролем. Как, когда и куда все выльется, пока не знаю.
– Если клуб покинут президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин, вы тоже уйдете?
– Да, как и многие футболисты. Давайте так. Если Арташес Владимирович, на котором все держалось и держится – мы на плаву благодаря его усилиям – уйдет, то я не останусь. Хотя мне все нравится в клубе и команде, влюбился в город – атмосфера великолепная, болельщики потрясающие. Все это дает позитив, но нельзя не брать в расчет ситуацию вокруг клуба.
– По моей информации, то, что происходит с финансированием, похоже на финансовую блокаду.
– Она может просто убить клуб. По тому, что знаю и слышал, все так и есть, и никто не просит сверх того, что было обещано.
– Ваш прогноз – чем все закончится?
– Это зависит от ответа на вопрос о том, кому нужен клуб «Ростов» – и нужен ли вообще и в каком формате. Это главное, – заявил Карпин в интервью «Спорт-Экспрессу».
- «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.
- В 17-м туре ростовчане на выезде сыграют с московским «Динамо».
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