21 мая 2015 года московское «Динамо» впервые в истории вылетело из высшего дивизиона. Это был последний раз, когда бело-голубые завирусились в иностранных соцсетях и попали в новости ESPN и NBC Sports. «Не надо устраивать из этого трагедии – динамовцы вылетели заслуженно», – успокоил фанатов министр спорта и глава РФС Виталий Мутко.

Вместо серого тренера молодежки в Баковку привезли Юрия Калитвинцева, который до этого не работал два года. Генерал армии и глава совета директоров «Динамо» Владимир Проничев в числе первого плюса нового коуча назвал работу с Бесковым, поэтому быстро стало понятно, что бело-голубых ждет отличный сезон. Фанатские акции протеста против Калитвинцева с баннерами «Дилетанты, вон из «Динамо» делали Лучшую лигу мира еще прекраснее.

Самый громкий залп по динамовскому маяку дали из совсем уж неожиданной пушки. В студии «Вести FM» на следующий день Владимир Соловьев спросил у соведущей: «А ты знаешь, кого назначили старшим тренером?» и выдал почти восьмиминутную речь о Калитвинцеве.

«Махровый русофоб, такой укропатриот. Недавно еще говорил, что никогда не будет в России работать. Он проводил тренировки на украинском языке, так как русские футболисты все равно понимают, а ему противно говорить на русском. Ладно бы это было в украинской сборной – нет, это было, когда он с «Волгой» работал», – распалялся Владимир.

Юрий Калитвинцев, «Динамо» (Москва)Getty Images

Всю первую часть монолога Соловьев смотрел в смартфон и, кажется, читал подсказки из сторонних источников. Слова ведущего потом нашли в самом заплюсованном комментарии на Sports.ru – сравните, там почти в тех же выражениях написано про русофоба, укропатриота, украинскую молодежку и трансфер Ромео Кастелена.

Будущий царь YouTube Юрий Дудь публично порадовался этому в твиттере, но в реплаи пришел сам Соловьев. «Я читал присланное мне сообщение», – опроверг подозрения герой песни Бориса Гребенщикова. В комментарии «Спорт-Экспрессу» фронтмен государственного ТВ также подтвердил, что озвучивал только то, что накапало в эфир от слушателей. На радио он ни разу не сказал, что это не его мысли, а на вопрос Дудя туманно ответил про «не тот жанр».

В расследовании Sports.ru ничем не выдал, кто написал тот коммент для Соловьева. Но Ник «КРАСАВА» забрал Илья Мэддисон – стример, легенда русских летсплеев и будущий исследователь исламского фундаментализма.

В 2016-м Мэд, как и Соловьев, топил за московское «Динамо». Под предыдущими новостями Илья строил теории заговора вокруг Юсупова, составлял топ бездарных игроков-паспортистов и начинал сообщения со слов «Я как спортивный юрист» – словом, толсто набрасывал на ветки. Даже в комментах с украденной собственной цитатой король рунета написал: «На самом деле Калитвинцев – выходец с Марса».

Фейк вскрылся очень быстро. Игроки «Волги» Евгений Алдонин и Андрей Буйволов удивленно отвечали, что тренировки Калитвинцев проводил на русском языке, а сам коуч в интервью пресс-службе только отмахнулся: «Ну, это вообще. Я посмеялся». Никаких других доказательств Владимир Соловьев не предоставил.

Через месяц на радио шоумен уже не поднимал тему русофобии. Он нехотя признал, что Калитвинцев не проводил занятия на мове, но переключился на карьерные успехи украинца. «Мне позвонила половина бывшего и половина нынешнего руководства «Динамо» – благодарила за эфир. Как можно давать деньги клубу, который тренирует черт знает кто? Ты ко мне в эфир приди, ты у меня тут посмейся», – заплевывал микрофон Соловьев.

После выстрела по Калитвинцеву Владимир экстренно разлюбил «Динамо» и сообщил, что теперь болеет за отдельных игроков и тренеров. В его твиттере на 1,4 миллиона фолловеров больше нет постов про бело-голубых – они пересохли спустя месяц после претензий к украинцу. Теперь телеведущий зовет на вечернюю передачу Станислава Черчесова и получает от него в подарок майку сборной России.

Юрий Калитвинцев поднял московское «Динамо» в РПЛ, но после восьмиматчевой серии без побед и нуля голов в сентябре 2017-го его уволили – бело-голубые уверенно шли обратно в Лучшую лигу мира. Он был близок, чтобы возглавить «Ротор» или брестское «Динамо», попал в топ-2 кандидатов в киевское «Динамо», но пока больше занимается карьерой сына. 26-летний Владислав Калитвинцев пылит в черниговской «Десне» и в сентябре стал лучшим игроком тура чемпионата Украины. Наверняка, отец радуется его успехам.

Илья Мэддисон все так же сидит на ветках спортивных сайтов под тем же ником. 5 октября он написал, что тренеров «Сочи» и «Динамо» Александра Точилина и Кирилла Новикова не существует – это голограммы, а вместо них работает отец коуча бело-голубых. Но Владимир Соловьев больше не болеет за столичный клуб и ничего не говорит о нем в радиопередачах.

Похоже, «Динамо» и «Томь» 14 лет назад разыграли договорной матч. Все знают, но ничего не делают

В «Динамо» вновь появились деньги. Клуб слил 35 млн на ненужных игроков и катится в пропасть

Качай приложение Eurosport для iOS или Android