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«Зенит» намекнул на переход Ибрагимовича

«Зенит» намекнул на переход Ибрагимовича
Eurosport

10 мин. назад

Вот это поворот!

«Зенит» намекнул на возможный переход в команду шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

Англоязычный аккаунт команды в твиттере ретвитнул вопрос, каким будет следующий клуб Златана, и добавил эмодзи с прижатым ко рту указательным пальцем. Подписчики в реплаях восприняли публикацию как намек на приезд 38-летнего Ибрагимовича в Санкт-Петербург.

  • Недавно швед объявил об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси».
  • Слухи связывают его с возвращением в Серию А и переездом в Австралию.

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