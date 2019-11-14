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«Зенит» намекнул на переход Ибрагимовича
Вот это поворот!
«Зенит» намекнул на возможный переход в команду шведского нападающего Златана Ибрагимовича.
Англоязычный аккаунт команды в твиттере ретвитнул вопрос, каким будет следующий клуб Златана, и добавил эмодзи с прижатым ко рту указательным пальцем. Подписчики в реплаях восприняли публикацию как намек на приезд 38-летнего Ибрагимовича в Санкт-Петербург.
- Недавно швед объявил об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси».
- Слухи связывают его с возвращением в Серию А и переездом в Австралию.
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