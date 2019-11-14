Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе опроверг информацию о том, что клуб оценил братьев Антона и Алексея Миранчуков в 100 млн евро.

13 ноября Calciomercato сообщил, что железнодорожники выразили готовность продать братьев «Ювентусу» за 100 млн евро: 60 млн евро за Алексея, 40 – за Антона. Функционер москвичей заявил, что обозначенная сумма даже не близка к реальной.

– Мы их гораздо дороже ценим. Они для нас бесценны.

– У «Локомотива» нет табу на то, чтобы усиливать конкурентов по Премьер-лиге, а если продавать Миранчуков, то только в Европу?

– Вы знаете классическое определение: согласие – есть продукт непротивления сторон? Если все стороны сделки на нее настроены, она обязательно состоится.

– Даже с «Зенитом»?

– Я же вам сказал, что если все стороны сделки ее хотят, то она обязательно состоится.

– Но 100 миллионов евро за братьев Миранчуков – это выдумка?

– Могу вам сказать, что эта сумма не фигурировала ни в каких переговорах. По крайней мере у меня, – сказал Кикнадзе «Спорту день за днем».

«Локомотив» занимает третье место в группе D Лиги чемпионов и имеет равенство очков с аутсайдером «Байером».

Миранчук забил по мячу в обоих матчах с «Ювентусом».

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