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Кикнадзе: «100 млн за Миранчуков? Мы их гораздо дороже ценим»
Переезд к чемпионам Серии А не состоится.
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе опроверг информацию о том, что клуб оценил братьев Антона и Алексея Миранчуков в 100 млн евро.
13 ноября Calciomercato сообщил, что железнодорожники выразили готовность продать братьев «Ювентусу» за 100 млн евро: 60 млн евро за Алексея, 40 – за Антона. Функционер москвичей заявил, что обозначенная сумма даже не близка к реальной.
– Мы их гораздо дороже ценим. Они для нас бесценны.
– У «Локомотива» нет табу на то, чтобы усиливать конкурентов по Премьер-лиге, а если продавать Миранчуков, то только в Европу?
– Вы знаете классическое определение: согласие – есть продукт непротивления сторон? Если все стороны сделки на нее настроены, она обязательно состоится.
– Даже с «Зенитом»?
– Я же вам сказал, что если все стороны сделки ее хотят, то она обязательно состоится.
– Но 100 миллионов евро за братьев Миранчуков – это выдумка?
– Могу вам сказать, что эта сумма не фигурировала ни в каких переговорах. По крайней мере у меня, – сказал Кикнадзе «Спорту день за днем».
- «Локомотив» занимает третье место в группе D Лиги чемпионов и имеет равенство очков с аутсайдером «Байером».
- Миранчук забил по мячу в обоих матчах с «Ювентусом».
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