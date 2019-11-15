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Рамирес из «Краснодара» согласовал контракт с «Шальке»

Рамирес из «Краснодара» согласовал контракт с «Шальке»
Eurosport

46 мин. назад

Пока все на уровне слухов.

Эквадорский полузащитник «Краснодара» Кристиан Рамирес близок к возвращению в чемпионат Германии.

Инсайдер Павел Железов сообщил, что 25-летний футболист прошел медицинское обследование в «Шальке» и подписал контракт с клубом. В реплаях он пояснил, что информация получена непосредственно от Рамиреса.

Контракт Рамиреса с «Краснодаром» действует до 2021 года, зимнее трансферное окно еще не открылось. Возможно, речь идет только о предварительной договоренности между российским и немецким клубами.

  • До перехода в «Краснодар» права на Рамиреса принадлежали «Фортуне» из Дюссельдорфа.
  • Эквадорец стал игроком «Краснодара» в декабре 2016 года.

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