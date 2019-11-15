Эквадорский полузащитник «Краснодара» Кристиан Рамирес близок к возвращению в чемпионат Германии.

Инсайдер Павел Железов сообщил, что 25-летний футболист прошел медицинское обследование в «Шальке» и подписал контракт с клубом. В реплаях он пояснил, что информация получена непосредственно от Рамиреса.

Контракт Рамиреса с «Краснодаром» действует до 2021 года, зимнее трансферное окно еще не открылось. Возможно, речь идет только о предварительной договоренности между российским и немецким клубами.

До перехода в «Краснодар» права на Рамиреса принадлежали «Фортуне» из Дюссельдорфа.

Эквадорец стал игроком «Краснодара» в декабре 2016 года.

«Зенит» намекнул на переход Ибрагимовича

Качай приложение Eurosport для iOS и Android