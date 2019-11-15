В судейском комитете РФС произошла реформа – пост президента вместо Николая Левникова занял Ашот Хачатурянц. Первым информацию опубликовал журналист Василий Конов.

«Судейская реформа состоялась. По моей информации, Ашот Хачатурянц – новый глава судейского комитета. Фактически реформа состоялась по инициативе Евгения Гинера. Он и Максим Митрофанов занимались (с большой командой) основными положениями реформы.

Подробности и детали должны быть уже сегодня. Ждем улучшения ситуации и уменьшение критики. Само собой, в этой ситуации давление на судейский корпус спадет, и арбитры получат поддержку. За концовкой первой части чемпионата России наблюдаем спокойно», – написал Конов в телеграм-канале.

Позже он удалил упоминание президента ЦСКА Евгения Гинера.

Затем президент РФС Александр Дюков подтвердил факт реформы. «Сегодня приняты два решения. Первое. Поддержать концепцию развития судейства. Второе. Назначение нового руководителя судейского комитета. Николай Левников вчера провел заседание, на котором концепция была единодушно поддержана.

С учетом того, что у Левникова появилась новая зона ответственности в УЕФА, и с тем, что концепцию надо реализовать, Ашот Хачатурянц стал новым главой судейского комитета. Судейский комитет рекомендовал его, и сегодня исполком РФС единогласно поддержал его», – заявил Дюков в комментарии «Р-Спорт».

Хачатурянц в июне стал членом судейского комитета РФС.

После 16 туров чемпионата России первое место занимает «Зенит» с пятиочковым преимуществом над «Локомотивом».

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