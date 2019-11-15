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РФС отстранил Вилкова от судейства матчей РПЛ
Причиной бана стало качество работы арбитра на матче «Зенит» – ЦСКА.
Исполком РФС отстранил арбитра Михаила Вилкова от работы на матчах РПЛ после ряда грубых ошибок по ходу матча «Зенит» – ЦСКА.
К судье после той встречи возникло много вопросов из-за неудаления Азмуна за кровожадный фол на Облякове и ряда других спорных решений. Президент РФС Дюков заявил, что подобные ошибки совершают вообще все, однако Вилков все же какое-то время не будет работать на матчах Премьер-лиги.
«Ключевые ошибки были не только у Вилкова. У нас нет арбитра, который не совершал бы такие ошибки. Да, в последних матчах они были серьезными. За матч «Зенит» – ЦСКА Егоров поставил Вилкову хорошую оценку. Я с ним не согласен, там были ошибки. На седьмой минуте точно был фол Азмуна на карточку, желтую или красную. Были еще эпизоды, в которых он не показал карточки. Вилков не заслужил хорошую оценку.
В ситуации с Азмуном и Обляковым ВАР поступил правильно, эпизод был неоднозначным. Мы с вами можем быть не согласны, но должны следовать инструкциям ИФАБ. У нас есть круг экспертов из пяти ведущих держав, и у них разделилось мнение, должен ли был Азмун получить красную или желтую. Четверо из пяти высказались за желтую.
В эпизоде с Бийолом по методичке Вилков обязан был показать желтую карточку. Не можем сказать, что судья провел игру безобразно, но ошибки были. Сейчас принято решение об отстранении Вилкова, в следующих турах он работать не будет. Но не только он совершает ошибки», – цитирует Дюкова Sport24.
- Матч закончился со счетом 1:1, мячи забили Никола Влашич и Александр Ерохин.
- «Зенит» лидирует в таблице РПЛ.
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