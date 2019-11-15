Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, какие санкции предусмотрены в московском клубе на случай различных нарушений.

«Есть специальная копилочка, куда кидают штрафы. Она лежит в раздевалке. Штрафы элементарные. За опоздания, пользование телефоном. Самое серьезное, наверное, за опоздание на тренировку. Очень существенный штраф. И это не фиксированная сумма, а процент от зарплаты. 30 или 50%», – цитирует игрока РИА «Новости».

«Спартак» занимает шестое место в РПЛ.

25-летний защитник выступает за клуб с 2017 года.

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