Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин выложил в инстаграм фотографию, на которой придерживает Владимира Быстрова за пах.

Снимок сделан во время одного из матчей, в которых игроки противостояли друг другу в составе «Зенита» и «Спартака». «Вовка под контролем», – подписал кадр Андрей.

Напоминает одно легендарное фото с Винни Джонсом и Полом Гаскойном.

С 2002 по 2005 гг. Аршавин и Быстров выступали за «Зенит».

Бывшие партнеры работают экспертами на ТВ.

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