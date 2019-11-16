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«Вовка под контролем!» Аршавин выложил фото, на котором держит Быстрова за пах
Почти как Винни Джонс.
Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин выложил в инстаграм фотографию, на которой придерживает Владимира Быстрова за пах.
Снимок сделан во время одного из матчей, в которых игроки противостояли друг другу в составе «Зенита» и «Спартака». «Вовка под контролем», – подписал кадр Андрей.
Напоминает одно легендарное фото с Винни Джонсом и Полом Гаскойном.
- С 2002 по 2005 гг. Аршавин и Быстров выступали за «Зенит».
- Бывшие партнеры работают экспертами на ТВ.
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