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Sport24: Миранчуками интересуются «Валенсия» и «Севилья»
А еще «Реал» и «Барселона». Шутка.
Полузащитниками «Локомотива» Алексеем и Антоном Миранчуками заинтересовались в Испании.
По информации Sport24, братьев хотят видеть в составе «Валенсия» и «Севилья». «Чемпионат» сообщает, что руководство «Локо» готово расстаться с 24-летними футболистами за 25 миллионов евро.
- Ранее сообщалось об интересе к Миранчукам из Италии: в частности, из «Ювентуса», «Милана» и «Наполи».
- Алексей забил по мячу в обоих матчах группового этапа Лиги чемпионов против «Юве».
- За «Валенсию» выступает игрок сборной России Денис Черышев.
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