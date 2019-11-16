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Sport24: Миранчуками интересуются «Валенсия» и «Севилья»

Sport24: Миранчуками интересуются «Валенсия» и «Севилья»
Eurosport

59 мин. назад

А еще «Реал» и «Барселона». Шутка.

Полузащитниками «Локомотива» Алексеем и Антоном Миранчуками заинтересовались в Испании.

По информации Sport24, братьев хотят видеть в составе «Валенсия» и «Севилья». «Чемпионат» сообщает, что руководство «Локо» готово расстаться с 24-летними футболистами за 25 миллионов евро.

  • Ранее сообщалось об интересе к Миранчукам из Италии: в частности, из «Ювентуса», «Милана» и «Наполи».
  • Алексей забил по мячу в обоих матчах группового этапа Лиги чемпионов против «Юве».
  • За «Валенсию» выступает игрок сборной России Денис Черышев.

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