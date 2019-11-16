Бывший игрок «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал решение защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого завершить карьеру в национальной команде.

«Когда Ракицкий выступал за «Шахтер», он вызывался в сборную? Да. Он уехал в «Зенит». «Зенит» гораздо хуже, чем «Шахтер»? Нет. А в чем причина тогда? Ракицкий и Чигринский – лучшие защитники, с которыми я играл. Тимощук выступал за «Зенит», но в сборную приезжал.

Тогда войны не было, но не в этом дело. Я выступал за «Локомотив» и тоже приезжал в сборную. Все прекрасно понимают, что в ситуации с Ракицким дело касается политики», – сказал 34-летний Алиев в интервью YouTube-каналу Sportarena.

После перехода в «Зенит» Андрей Шевченко перестал вызывать Ракицкого в сборную.

Алиев завершил карьеру футболиста в 2018 году.

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