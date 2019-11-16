Спортивный журналист Нобель Арустамян рассказал о возможном трансфере полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков. По его информации, братья предпочтут европейский клуб петербургскому «Зениту».

«Главная трансферная тема недели в России – отъезд Миранчуков. Прежде всего: сейчас мы говорим об Алексее, а не Антоне Миранчуке. Матч последнего тура с «Краснодаром» – первый для Антона за полтора месяца, в ЛЧ этого сезона он вовсе не играл. Это снизило внимание к Антону в Европе. Алексей, наоборот, на подъеме – оба матча с «Ювентусом», особенно домашний, он провел очень круто.

В России позволить себе Миранчуков может только «Зенит». Еще летом я писал, что в Петербурге братьев очень хотят – и хотят до сих пор, интерес сохраняется. Но у самих Миранчуков сложилось твердое убеждение: в «Зенит» они не хотят, уедут только в Европу, а в России готовы играть только за «Локомотив». Об этом они уже оповестили своих агентов.

На это же намекал в интервью и Василий Кикнадзе: «Если все стороны сделки на нее настроены, она обязательно состоится». С «Локо» «Зенит» договориться в принципе может и летом уже вел переговоры. А вот с Миранчуками – нет. Это расклад на сегодняшний день.

Теперь о Европе. Насколько мне известно, летом Кикнадзе в беседах с футбольными агентами и функционерами оглашал цену на Миранчуков. За обоих по отдельности генеральный директор «Локомотива» рассчитывает получить по 40 млн евро. Понятно, что цена выглядит утопической, никто такие деньги за братьев не заплатит. Но с другой стороны логично, что Кикнадзе называет цену явно выше, чтобы всегда был люфт в торгах.

Самая интересная тема – контракты братьев с «Локо», точнее, суммы отступных. Еще недавно в прессе фигурировала информация о 8 млн евро за каждого. Эти цифры уже неактуальны. Братьям улучшили личные контракты, а игроки, в свою очередь, понимают, что клуб хочет заработать явно больше 8 млн евро за каждого. Плюс у агентов братьев есть надежные и деловые отношения с «Локомотивом». И есть устная договоренность сторон о необходимой минимальной компенсации за футболистов. Она, естественно, выше 8 млн евро, но не в несколько раз и видится вполне адекватной даже по европейскую рынку», – написал Арустамян в телеграм-канале.

Ранее сообщалось об интересе к Миранчукам из Италии («Ювентус», «Милан» и «Наполи») и Испании («Севилья», «Валенсия»).

Алексей забил по мячу в обоих матчах группового этапа Лиги чемпионов против «Юве».

Кикнадзе: «100 млн за Миранчуков? Мы их гораздо дороже ценим»

Качай приложение Eurosport для iOS и Android