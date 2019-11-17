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Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе одноклубника, будто провел всю жизнь на Кавказе

Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе одноклубника, будто провел всю жизнь на Кавказе
Eurosport

1 час назад

Наверняка тренировался.

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков выступил на свадьбе у одноклубника Магомеда Митришева.

32-летний футболист вышел на танцпол и зажигательно исполнил лезгинку, словно провел на Кавказе всю жизнь.

  • Глушаков перешел в «Ахмат» из «Спартака» в летнее трансферное окно из-за конфликта с фанатами красно-белых.
  • «Ахмат» после 16 туров чемпионата России идет на предпоследнем месте, опережая только «Сочи». Денис сыграл 11 матчей в РПЛ и результативными действиями не отметился.

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