Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе одноклубника, будто провел всю жизнь на Кавказе
Наверняка тренировался.
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков выступил на свадьбе у одноклубника Магомеда Митришева.
32-летний футболист вышел на танцпол и зажигательно исполнил лезгинку, словно провел на Кавказе всю жизнь.
- Глушаков перешел в «Ахмат» из «Спартака» в летнее трансферное окно из-за конфликта с фанатами красно-белых.
- «Ахмат» после 16 туров чемпионата России идет на предпоследнем месте, опережая только «Сочи». Денис сыграл 11 матчей в РПЛ и результативными действиями не отметился.
Глушаков: «Подумываю открыть «Глушаковские бани». Вход для жeн сделаю бесплатным»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте