«Волгарь» из Астрахани в матче 18-го тура первенства ПФЛ сыграл вничью с «Легион Динамо» из Махачкалы – 1:1.

По окончании встречи между игроками произошла массовая драка. В ходе потасовки к ней присоединились даже запасные футболисты, а также болельщики.

«Волгарь» и «Легион Динамо» выступают в зоне «Юг» ПФЛ. Астраханцы лидируют с 47 очками, «Динамо» идет на девятом месте с 24 баллами.

Всего в зоне «Юг» соревнуются 16 команд, лучшая из них по итогам сезона поднимется в ФНЛ.

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