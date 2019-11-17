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«Волгарь» и «Динамо» из Махачкалы устроили массовую драку с участием запасных и болельщиков
Мощная заварушка в подвале чемпионата России.
«Волгарь» из Астрахани в матче 18-го тура первенства ПФЛ сыграл вничью с «Легион Динамо» из Махачкалы – 1:1.
По окончании встречи между игроками произошла массовая драка. В ходе потасовки к ней присоединились даже запасные футболисты, а также болельщики.
- «Волгарь» и «Легион Динамо» выступают в зоне «Юг» ПФЛ. Астраханцы лидируют с 47 очками, «Динамо» идет на девятом месте с 24 баллами.
- Всего в зоне «Юг» соревнуются 16 команд, лучшая из них по итогам сезона поднимется в ФНЛ.
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