Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, поделилась фотографией с подарком от футболиста.

«Сегодня получила от Александра Кокорина и Кирилла Кокорина мяч с автографом и надписью: «Стукаловым, спасибо за все» от Кокорина А. и Кокорина К. Ребята, год я и моя семья переживали за вас вместе с вашими семьями как за родных. За это время мы стали друзьями и близкими людьми. Ваше дело многому научило и меня», – написала Татьяна под снимком.

Кокорин вышел из СИЗО в середине сентября и подписал новый контракт с «Зенитом».

Сине-бело-голубые не успели заявить Александра на первый круг РПЛ-2019/20 – игрок сможет появиться на поле во второй половине сезона.

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