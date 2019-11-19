Милана Тюльпанова, бывшая супруга лучшего бомбардира в истории сборной России Александра Кержакова, подтвердила информацию, что Дмитрий Тарасов избивал свою бывшую жену Ольгу Бузову.

«У нас с Олей есть общие знакомые, которым она рассказывала, что такое в их семье происходило на самом деле. Когда у меня в семье была подобная ситуация, я тоже рассказывала об этом близким подругам, но просила их, чтобы это не выходило за рамки наших взаимоотношений.

Ведь когда у вас семья, ты любишь человека (а я уверена, что Ольга любила Дмитрия), то ты стараешься сохранить брак, несмотря даже на такие ужасные вещи. Когда ты испытываешь определенные чувства к человеку, то иногда можешь даже себя сломать, все ему простить. Я Дмитрия лично не знаю, но мне кажется, что он очень похож на моего бывшего мужа», – цитирует Тюльпанову «Собеседник».

Ранее Тарасов заявил, что, «пока жена не беременная, может сразу получить леща».

Сейчас Дмитрий находится в статусе свободного агента, поддерживая форму в московском «Динамо».

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