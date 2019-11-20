Главный тренер «Сочи» Александр Точилин отправлен в отставку.

«Футбольный клуб благодарит Александра Васильевича за плодотворную работу, которую он проводил в последние годы, и желает удачи в будущем! Вопрос о продолжении деятельности Александра Васильевича в структуре клуба будет решен в ближайшее время», – говорится в официальном заявлении команды. До зимнего перерыва исполняющим обязанности главного тренера «Сочи» назначен Роман Березовский.

По информации «Спорт-Экспресса», главный кандидат на замену – Курбан Бердыев. Также рассматриваются кандидатуры Дана Петреску и Владимира Вайсса.

«Сочи» замыкает турнирную таблицу РПЛ после 16 туров, набрав 13 очков.

45-летний Точилин возглавлял клуб с 2015 года – тогда он назывался «Динамо» и базировался в Санкт-Петербурге.

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