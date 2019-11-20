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Хохлов может возглавить «Сочи»

Хохлов может возглавить «Сочи»
Eurosport

14 мин. назад

Дмитрий не хочет долго оставаться без работы.

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов может возглавить «Сочи».

По информации Eurosport.ru, кандидатуру 43-летнего Хохлова рассматривают на замену отправленному в отставку Александру Точилину. После увольнения из «Динамо» Хохлов стал активно искать новую тренерскую работу.

Ранее сообщалось, что на пост в «Сочи» претендуют Курбан Бердыев, Дан Петреску и Владимир Вайсс.

  • «Сочи» замыкает турнирную таблицу РПЛ после 16 туров, набрав 13 очков.
  • 45-летний Точилин возглавлял клуб с 2015 года – тогда он назывался «Динамо» и базировался в Санкт-Петербурге.

«Сочи» уволил Точилина, Бердыев – главный кандидат на замену

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