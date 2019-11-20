Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов может возглавить «Сочи».

По информации Eurosport.ru, кандидатуру 43-летнего Хохлова рассматривают на замену отправленному в отставку Александру Точилину. После увольнения из «Динамо» Хохлов стал активно искать новую тренерскую работу.

Ранее сообщалось, что на пост в «Сочи» претендуют Курбан Бердыев, Дан Петреску и Владимир Вайсс.

«Сочи» замыкает турнирную таблицу РПЛ после 16 туров, набрав 13 очков.

45-летний Точилин возглавлял клуб с 2015 года – тогда он назывался «Динамо» и базировался в Санкт-Петербурге.

«Сочи» уволил Точилина, Бердыев – главный кандидат на замену

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