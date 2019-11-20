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«По важности «Спартак» сопоставим с «Баварией». Тедеско – об уровне РПЛ и планах на будущее
Немецкий коуч пока только осваивается.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на некоторые вопросы по первым месяцам в российском футболе.
О том, почему «Спартак»
«Я рассматривал каждое предложение в отдельности. «Спартак» был для меня чрезвычайно привлекательным вариантом, потому что это большой клуб, величайший клуб в самой большой стране мира. Не каждый день встречаешь такое сочетание. Вскоре после того, как я познакомился со структурой и подробно изучил команду, мне все стало ясно. «Спартак» по важности сопоставим с «Баварией» в Германии, так что это отличный вариант для меня».
Об уровне РПЛ
«В каждой команде есть сильные и опытные игроки, которые могут подержать мяч. У них отличная техника. Тактический уровень тоже в порядке. У всех команд есть определенная тактика, и они прекрасно к ней подготовлены. На мой взгляд, РПЛ по уровню уступает лишь топ-чемпионатам – английскому, немецкому, испанскому и итальянскому».
О критике от легенд красно-белых
«Честно сказать, в «Шальке» было то же самое. Я всегда считал, что это хороший знак: когда многие люди говорят о клубе, это значит, что он имеет большое значение».
О возможном камбэке Шюррле в сборную
«Это не мое дело – говорить о национальной команде. Я не знаю, каковы их планы. Каждый день я вижу высокомотивированного игрока, который чрезвычайно умен. Вы можете заметить, сколькому Андре научился не только в Германии, но и за рубежом. Это отражается на том, как он играет. С ним приятно работать, он всегда выкладывается на 100 процентов на тренировках».
О будущем в клубе
«Я сам попросил контракт лишь до 2021 года, потому что это честно для обеих сторон. Клуб хотел подписать меня на более длительный срок. Я же хотел сократить его, потому что для меня это новая страна и новая лига, я не знаю людей, с которыми работаю, и они также не знают меня. Если и я, и клуб будем довольны – путешествие продолжится. Это и есть моя цель. А больше я ни о чем не беспокоюсь», – сказал Тедеско в интервью Transfermarkt.
- Шюррле выступает за «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии».
- После 16 туров «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ.
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