Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на некоторые вопросы по первым месяцам в российском футболе.

О том, почему «Спартак»

«Я рассматривал каждое предложение в отдельности. «Спартак» был для меня чрезвычайно привлекательным вариантом, потому что это большой клуб, величайший клуб в самой большой стране мира. Не каждый день встречаешь такое сочетание. Вскоре после того, как я познакомился со структурой и подробно изучил команду, мне все стало ясно. «Спартак» по важности сопоставим с «Баварией» в Германии, так что это отличный вариант для меня».

Об уровне РПЛ

«В каждой команде есть сильные и опытные игроки, которые могут подержать мяч. У них отличная техника. Тактический уровень тоже в порядке. У всех команд есть определенная тактика, и они прекрасно к ней подготовлены. На мой взгляд, РПЛ по уровню уступает лишь топ-чемпионатам – английскому, немецкому, испанскому и итальянскому».

О критике от легенд красно-белых

«Честно сказать, в «Шальке» было то же самое. Я всегда считал, что это хороший знак: когда многие люди говорят о клубе, это значит, что он имеет большое значение».

О возможном камбэке Шюррле в сборную

«Это не мое дело – говорить о национальной команде. Я не знаю, каковы их планы. Каждый день я вижу высокомотивированного игрока, который чрезвычайно умен. Вы можете заметить, сколькому Андре научился не только в Германии, но и за рубежом. Это отражается на том, как он играет. С ним приятно работать, он всегда выкладывается на 100 процентов на тренировках».

О будущем в клубе

«Я сам попросил контракт лишь до 2021 года, потому что это честно для обеих сторон. Клуб хотел подписать меня на более длительный срок. Я же хотел сократить его, потому что для меня это новая страна и новая лига, я не знаю людей, с которыми работаю, и они также не знают меня. Если и я, и клуб будем довольны – путешествие продолжится. Это и есть моя цель. А больше я ни о чем не беспокоюсь», – сказал Тедеско в интервью Transfermarkt.

Шюррле выступает за «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии».

После 16 туров «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ.

«Спартак» зря берет Тедеско. В Германии только два топ-тренера, остальные – в кризисе

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