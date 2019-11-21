Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев возглавил список самых преданных футболистов Европы. Игрок почти 17 лет кряду представляет армейцев. 33-летний кипер находится в системе ЦСКА с пятилетнего возраста, а с 16-ти лет играет за первую команду.

Портал Transfermarkt собрал полсотни главных клубных долгожителей, и Игорь занял в рейтинге первую строчку – никто из действующих футболистов Европы не провел в одной команде столько же, сколько Акинфеев.

Игорь обогнал таких легенд как Лео Месси, Джорджо Кьеллини, Серхио Бускетс, Жерар Пике, Томас Мюллер и других.

На 9-й и 15-й строчках расположились другие вратари из России – Антон Шунин и Гилерме соответственно.

Также в списке присутствуют Алан Дзагоев (11 лет 11 месяцев в ЦСКА), Георгий Щенников (10 лет 10 месяцев в ЦСКА) и Кирилл Набабкин (9 лет 11 месяцев в ЦСКА).

Акинфеев ушел из сборной, но замены ему нет. Черчесов должен взять его на Евро, как Игнашевича на ЧМ

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