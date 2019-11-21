Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско так возмутился вопросом журналиста, что заговорил на русском языке.

«Есть информация о том, что Рассказов и Гулиев не устраивают вас, и что в ближайшем будущем «Спартак» планирует расстаться с этими футболистами. Насколько эта информация близка к истине? Не рассчитываете на этих футболистов?» – спросил корреспондент «БИЗНЕС Online».

Тедеско выслушал переводчика и твердым голосом два раза повторил по-русски: «Не понимаю».

Затем он ответил: «Это абсолютно неправда! Я не знаю, откуда у вас эта информация. Вы это сами придумали или откуда услышали? Мне абсолютно не нравятся подобные вопросы. Это просто невероятно. Вы уже не раз спрашивали по поводу Николая Рассказова. Я отвечал всегда, что мне нравится этот футболист. Но спрашивать в подобной манере… Это очень жестко и даже жестоко. В конце концов, футболисты тоже слышат эту пресс-конференцию».

34-летний Тедеско возглавил «Спартак» после отставки Олега Кононова.

«Спартак» идет на шестом месте после 16 туров, 24 ноября красно-белые сыграют на выезде с «Уралом».

«По важности «Спартак» сопоставим с «Баварией». Тедеско – об уровне РПЛ и планах на будущее

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