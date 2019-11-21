Итальяские медиа добыли информацию о готовящемся переходе полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука в «Ювентус».

По данным Sport Mediaset, итальянский клуб достиг с российским принципиальной договоренности – Миранчук отправится в Турин летом. При этом сообщается, что «бьянконери» опередили в борьбе за футболиста «Зенит», «Атлетико» и «МЮ».

Миранчука уже сравнивают с прошлыми летними покупками «Юве» – Криштиану Роналду и Маттейсом де Лигтом, которые переехали на «Альянц Стэдиум» после забитых в ворота «старой синьоры» мячей в Лиге чемпионов.

На счету Миранчука 8 голов и 3 ассиста в 16 матчах во всех турнирах сезона-2019/20.

Transfermarkt оценивает Алексея в 16 млн евро, как и его брата-близнеца – Антона.

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