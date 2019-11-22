Бывший спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Ювентусе».

«О Миранчуке в «Ювентусе». Фактом является выдача авторизации – так называется делегированное право на ведение переговоров. С точки зрения вероятности сделки это ни о чем не говорит, о предметном интересе – да. Сейчас именно то время, когда серьезные клубы начинают работу по формированию состава на будущий год. Миранчук во многом может быть сопоставлен с Головиным.

Головина «Ювентус» хотел, это тоже факт. Спортивный директор с тех пор не менялся – «Ювентус» думает, что понимает, как работать на таком специфическом рынке, как Россия. Все это общие соображения. Сделка максимально далека. Как секс с девчонкой, с которой назначил встречу в тиндере. Ну, то есть она понимает, что ты с ней не клавесин слушать собираешься. И она не прочь. Но не обязательно с тобой, не обязательно сейчас, ничего обязательного. До результата далеко», – написал Уткин в телеграм-канале.

Ранее «Локомотив» дважды уступил «Ювентусу» в Лиге чемпионов со счетом 1:2, а Миранчук отличился в каждом из матчей.

Transfermarkt оценивает Алексея, как и его брата-близнеца Антона, в 16 млн евро.

Уткин: «У одного Миранчука Bentley, у другого – Rolls-Royce. Некуда вложить, сделать нечего?»

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