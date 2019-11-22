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Халк срывал футболку и плакал. Как распался сильнейший «Зенит» в истории

Халк срывал футболку и плакал. Как распался сильнейший «Зенит» в истории
Павел Городницкий

21 мин. назад

В Санкт-Петербурге могли добиться гораздо большего.

В 2012 году «Зенит» купил Халка и Витселя, выписал им грандиозные зарплаты и нарвался на бунт Игоря Денисова. Опорный питбуль заявил, что клуб поступил неуважительно по отношению к местным звездам: сначала нужно было пересмотреть их контракты, а уже потом звать топовых легионеров. Разумеется, позже Денисову пришлось извиняться и оправдываться, но вместе с раскаянием Игорь проговорил крайне важный тезис: «Наша общая мечта – хотя бы полуфинал Лиги чемпионов».

С тех пор прошло больше семи лет, но цель так и не достигнута – «Зенита», как и любого другого российского клуба, не было даже в четвертьфинале ЛЧ. И все же в истории питерцев случился сезон, когда казалось, что желание Денисова сбудется – пусть уже и без самого Игоря.

Халк и Аксель Витсель в «Зените»

Халк и Аксель Витсель в «Зените»Getty Images

Летом 2014 года зенитовские боссы провернули самый эффективный трансфер в истории клуба – защитник Эсекиэль Гарай подписал контракт с питерцами за пару дней до финала чемпионата мира. Даже сейчас никто не знает, почему «Бенфика» вдруг продала лидера в Россию всего за 6 млн евро (гранды предлагали от 20 млн), но в Петербурге сформировался грандиозный легионерский костяк: Гарай – Витсель – Данни – Халк.

В первый сезон совместной игры они без напряга взяли золото чемпионата России – интрига подохла уже к зиме. После этого триумфа Виллаш-Боаш планировал пригласить еще одного-двух топовых иностранцев (речь шла даже о Фалькао), но тут грянул новый лимит с шестью иностранцами на поле. Андре истерил, ныл и открыто хейтил Виталия Мутко, но правила так и не изменились. «Зенит» остался без Рондона и элитных трансферов, а Виллаш-Боаш – без мотивации в чемпионате России.

Вместо РПЛ португалец сосредоточился на Лиге чемпионов, где лимит не действовал. Там «Зениту» досталась привычно лайтовая группа: «Валенсия», «Лион» и «Гент» наводили на мысли о подогретых шарах. Правда, возмущение из-за странной жеребьевки длилось недолго – питерцы предельно убийственно провели осеннюю стадию ЛЧ. Во-первых, русский клуб впервые досрочно вышел из группы. Во-вторых, у «Зенита» скопилось пять побед в пяти турах. В-третьих, Дзюба закинул аж шесть голов – в рейтинге страйкеров он в результате поделил место с Ибрагимовичем и Месси.

Но лучшим игроком «Зенита»-2015 был богоподобный Халк. Бразилец воткнул три мяча на групповом этапе, раздавал ассисты, становился лучшим игроком недели (46% голосов на сайте УЕФА) и заслужил максимальный респект от Дзюбы – Артем назвал Живанилду своим любимым толстячком. Неудивительно, что когда «Зениту» в 1/8 финала досталась «Бенфика», в Петербурге конкретно обрадовались: знакомый соперник, не гранд, надо спокойно проходить и наконец-то врываться в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Халк против «Бенфики» в 1/8 Лиги чемпионов

Халк против «Бенфики» в 1/8 Лиги чемпионовGetty Images

И тут вмешались китайцы. Прямо во время подготовки к плей-офф к Халку обратились люди из «Гуанчжоу»: спросили, сколько он зарабатывает в «Зените», а потом предложили на 40 млн евро (в сумме) больше. Бразилец никогда не скрывал, что футбол для него – в первую очередь возможность обеспечить себя и семью на всю жизнь. Логично, что после беседы с парнями из Китая Халк потребовал у «Зенита», чтобы его срочно отпустили. Питерские менеджеры неохотно согласились на переговоры, а там их ошарашили: сорри, ребята, основной кэш уйдет на зарплату игроку, а вам остается 30 млн евро.

В Петербурге хотели минимум 50 миллионов, поэтому сделку заблокировали. Все время, пока клубы общались, Халк не тренировался – боялся получить травму. Когда выяснилось, что сделка сорвана, бразилец вообще сошел с ума. Есть инсайд, что однажды он пришел на занятие, срывал там футболку «Зенита» (на глазах у всей команды), заплакал и взбесил даже Виллаш-Боаша.

Португалец, который и без того был в шоке от России, явился к руководству и сам попросил отпустить Халка как можно скорее – тот вредил коллективу. Вместо этого ситуацию сгладили: бразильца настойчиво попросили доиграть до лета, затем они с АВБ пожали руки, и Живанилду вернулся к тренировкам. Кстати, партнеры Халка воспринимали ситуацию адекватно. Сначала они ставили себя на место суперстрайкера и не обвиняли его в предательстве, а потом обрадовались, что лидер никуда не уходит.

Несмотря на примирение Халка и Боаша, «Зенит» проиграл дохленькой «Бенфике» оба матча и с треском вылетел из ЛЧ. В Петербурге Живанилду даже забил (причем головой – первый и последний раз), но в целом двигался по полю пешком и крайне редко включался в борьбу. «Я вам даю голову на отсечение, что если бы у Халка не началась эпопея с Китаем, этот раздрай небольшой, мы бы смели «Бенфику». Только за счет одного Халка снесли бы их. А так, он то тренировался, то нет, началась эта ненормальная ситуация», – признавался Артем Дзюба четыре года спустя.

Халк на тренировке «Зенита»

Халк на тренировке «Зенита»Getty Images

Тот сезон завершился для «Зенита» катастрофой. На прощание АВБ выиграл Кубок России, но занял третье место в РПЛ и не попал в Лигу чемпионов. Вместо португальца пришел Мирча Луческу, который толком и не поработал с Халком – бразильца экстренно продали в «Шанхай». По словам Максима Митрофанова (экс-гендир «Зенита»), клуб заработал 56 млн евро. Позже в Петербурге шептались, что деньги от трансфера Живанилду эффективно провернули на валютной бирже – за счет разницы в курсе удалось заработать чуть больше и подлатать дыры в финансовом фэйр-плей. Подтверждения у этой информации нет.

В том же 2016 году «Зенит» потерял Данни (очередной разрыв связок) и Гарая, который перешел в «Валенсию». Чуть позже – зимой 2017-го – в Китай уехал и Аксель Витсель. На создание новой сильной команды ушло два года, но сегодняшний «Зенит» все равно не сравнится по мощи с тем, который разрывал лигочемпионскую группу в эпоху Халка и Боаша. Безумно жаль, что из-за щедрых китайцев и алчного бразильца питерцы так и не пошумели в Европе.

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