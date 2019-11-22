Халк срывал футболку и плакал. Как распался сильнейший «Зенит» в истории

В 2012 году «Зенит» купил Халка и Витселя, выписал им грандиозные зарплаты и нарвался на бунт Игоря Денисова. Опорный питбуль заявил, что клуб поступил неуважительно по отношению к местным звездам: сначала нужно было пересмотреть их контракты, а уже потом звать топовых легионеров. Разумеется, позже Денисову пришлось извиняться и оправдываться, но вместе с раскаянием Игорь проговорил крайне важный тезис: «Наша общая мечта – хотя бы полуфинал Лиги чемпионов».

С тех пор прошло больше семи лет, но цель так и не достигнута – «Зенита», как и любого другого российского клуба, не было даже в четвертьфинале ЛЧ. И все же в истории питерцев случился сезон, когда казалось, что желание Денисова сбудется – пусть уже и без самого Игоря.

Халк и Аксель Витсель в «Зените»Getty Images

Летом 2014 года зенитовские боссы провернули самый эффективный трансфер в истории клуба – защитник Эсекиэль Гарай подписал контракт с питерцами за пару дней до финала чемпионата мира. Даже сейчас никто не знает, почему «Бенфика» вдруг продала лидера в Россию всего за 6 млн евро (гранды предлагали от 20 млн), но в Петербурге сформировался грандиозный легионерский костяк: Гарай – Витсель – Данни – Халк.

В первый сезон совместной игры они без напряга взяли золото чемпионата России – интрига подохла уже к зиме. После этого триумфа Виллаш-Боаш планировал пригласить еще одного-двух топовых иностранцев (речь шла даже о Фалькао), но тут грянул новый лимит с шестью иностранцами на поле. Андре истерил, ныл и открыто хейтил Виталия Мутко, но правила так и не изменились. «Зенит» остался без Рондона и элитных трансферов, а Виллаш-Боаш – без мотивации в чемпионате России.

Вместо РПЛ португалец сосредоточился на Лиге чемпионов, где лимит не действовал. Там «Зениту» досталась привычно лайтовая группа: «Валенсия», «Лион» и «Гент» наводили на мысли о подогретых шарах. Правда, возмущение из-за странной жеребьевки длилось недолго – питерцы предельно убийственно провели осеннюю стадию ЛЧ. Во-первых, русский клуб впервые досрочно вышел из группы. Во-вторых, у «Зенита» скопилось пять побед в пяти турах. В-третьих, Дзюба закинул аж шесть голов – в рейтинге страйкеров он в результате поделил место с Ибрагимовичем и Месси.

Но лучшим игроком «Зенита»-2015 был богоподобный Халк. Бразилец воткнул три мяча на групповом этапе, раздавал ассисты, становился лучшим игроком недели (46% голосов на сайте УЕФА) и заслужил максимальный респект от Дзюбы – Артем назвал Живанилду своим любимым толстячком. Неудивительно, что когда «Зениту» в 1/8 финала досталась «Бенфика», в Петербурге конкретно обрадовались: знакомый соперник, не гранд, надо спокойно проходить и наконец-то врываться в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Халк против «Бенфики» в 1/8 Лиги чемпионовGetty Images

И тут вмешались китайцы. Прямо во время подготовки к плей-офф к Халку обратились люди из «Гуанчжоу»: спросили, сколько он зарабатывает в «Зените», а потом предложили на 40 млн евро (в сумме) больше. Бразилец никогда не скрывал, что футбол для него – в первую очередь возможность обеспечить себя и семью на всю жизнь. Логично, что после беседы с парнями из Китая Халк потребовал у «Зенита», чтобы его срочно отпустили. Питерские менеджеры неохотно согласились на переговоры, а там их ошарашили: сорри, ребята, основной кэш уйдет на зарплату игроку, а вам остается 30 млн евро.

В Петербурге хотели минимум 50 миллионов, поэтому сделку заблокировали. Все время, пока клубы общались, Халк не тренировался – боялся получить травму. Когда выяснилось, что сделка сорвана, бразилец вообще сошел с ума. Есть инсайд, что однажды он пришел на занятие, срывал там футболку «Зенита» (на глазах у всей команды), заплакал и взбесил даже Виллаш-Боаша.

Португалец, который и без того был в шоке от России, явился к руководству и сам попросил отпустить Халка как можно скорее – тот вредил коллективу. Вместо этого ситуацию сгладили: бразильца настойчиво попросили доиграть до лета, затем они с АВБ пожали руки, и Живанилду вернулся к тренировкам. Кстати, партнеры Халка воспринимали ситуацию адекватно. Сначала они ставили себя на место суперстрайкера и не обвиняли его в предательстве, а потом обрадовались, что лидер никуда не уходит.

Несмотря на примирение Халка и Боаша, «Зенит» проиграл дохленькой «Бенфике» оба матча и с треском вылетел из ЛЧ. В Петербурге Живанилду даже забил (причем головой – первый и последний раз), но в целом двигался по полю пешком и крайне редко включался в борьбу. «Я вам даю голову на отсечение, что если бы у Халка не началась эпопея с Китаем, этот раздрай небольшой, мы бы смели «Бенфику». Только за счет одного Халка снесли бы их. А так, он то тренировался, то нет, началась эта ненормальная ситуация», – признавался Артем Дзюба четыре года спустя.

Халк на тренировке «Зенита»Getty Images

Тот сезон завершился для «Зенита» катастрофой. На прощание АВБ выиграл Кубок России, но занял третье место в РПЛ и не попал в Лигу чемпионов. Вместо португальца пришел Мирча Луческу, который толком и не поработал с Халком – бразильца экстренно продали в «Шанхай». По словам Максима Митрофанова (экс-гендир «Зенита»), клуб заработал 56 млн евро. Позже в Петербурге шептались, что деньги от трансфера Живанилду эффективно провернули на валютной бирже – за счет разницы в курсе удалось заработать чуть больше и подлатать дыры в финансовом фэйр-плей. Подтверждения у этой информации нет.

В том же 2016 году «Зенит» потерял Данни (очередной разрыв связок) и Гарая, который перешел в «Валенсию». Чуть позже – зимой 2017-го – в Китай уехал и Аксель Витсель. На создание новой сильной команды ушло два года, но сегодняшний «Зенит» все равно не сравнится по мощи с тем, который разрывал лигочемпионскую группу в эпоху Халка и Боаша. Безумно жаль, что из-за щедрых китайцев и алчного бразильца питерцы так и не пошумели в Европе.

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