Вслед за Головиным в Европу может уехать еще один русский футболист – речь, конечно же, об Алексее Миранчуке, который в групповом этапе Лиги чемпионов забил «Ювентусу» в обоих матчах. Туринцы якобы заинтересовались 24-летним полузащитником и начали переговоры с «Локомотивом». Разбираемся, насколько все серьезно.

Как все началось?

Первым информацию опубликовал Tuttosport – сообщалось, что за Миранчуком лично следит спотдир «Юве» Фабио Паратичи, Алексей – главная цель туринского клуба на зимнее трансферное окно. Следом подоспел Sport Mediaset – контракт якобы уже согласован, Миранчук переедет в Италию летом, но сумма перехода пока не разглашается.

Потом «Спорт-Экспресс» написал, что «Локо» авторизовал для ведения переговоров итальянского агента Габриэле Джуффриде, а в качестве гвоздя программу Tuttosport поместил Алексея на обложку.

Сколько стоит Миранчук?

Текущая стоимость игрока на Transfermarkt – 16 миллионов евро, а в медиа фигурирует суммы от 20 до 40 млн. Подробно ценовую политику разъяснил журналист Нобель Арустамян:

«Миранчук сейчас стоит 12-13 миллионов. Может быть, 15. Но не 40. За адекватные деньги он может уехать. Я знаю, что с «Локомотивом» есть договоренность: клуб не будет препятствовать его отъезду.

Кикнадзе может сколько угодно говорить о 100 миллионах. Он ведет себя как владелец «Наполи» Де Лаурентис, который, говоря о стоимости своих футболистов, обычно называет такие суммы, как 100, 150 или 300 миллионов. Это нормально, это такой люфт. Например, ты даешь понять, что Миранчук продается за 50 миллионов. Понятно, что 50 миллионов не принесут, но за 20 согласятся».

Алексей МиранчукGetty Images

Кто что сказал?

Агент Миранчука Вадим Шпинев: «Мне неизвестно ни о каком Габриэле Джуффриде, который якобы выступает посредником. Насколько я знаю, «Локомотив» никому никаких авторизаций на Алексея Миранчука не давал. Мне неизвестно о существовании договоренностей между сторонами. «Ювентус» и «Локомотив» — серьезные европейские клубы, которые, если захотят, будут вести переговоры официально и открыто», – сказал Шпинев.

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов: «О правдивости информации мне судить тяжело. Однако этот трансфер вполне возможен. Почему нет? По крайней мере я не вижу причин, которые бы могли помешать Алексею перейти в «Юве». Уровень его игры достаточно высок, при этом туринцы видели ее вживую. Он неплохо отыграл против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Повторюсь, уровень мастерства Алексея достаточно высок. Не думаю, что он будет выглядеть хуже футболистов, которые сейчас играют за «Ювентус», – заявил Наумов.

Председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков: «Об этом кто-нибудь официально заявил? В итальянской прессе пишут, что Миранчук перейдет в «Юве»? Слушайте, на заборах в России много что пишут», – в команде переговоры не подтвердили.

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