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Каррера: «С характеристиками Миранчука возможно хорошо адаптироваться в «Ювентусе»
Массимо оценивает возможный трансфер положительно.
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможный переход полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Ювентус».
– Ваше мнение об уровне мастерства Алексея?
– У него большой потенциал. Он техничен, быстр, это физически сильный игрок. Но думаю, что своего максимума он еще не достиг, потенциал для роста есть.
– Насколько он адаптирован для итальянского футбола и способен ли заиграть в Серии А?
– Хорошие игроки обязаны быстро адаптироваться к другим чемпионатам. Головин довольно быстро это сделал. С характеристиками Алексея также возможно хорошо адаптироваться.
– Вы бы советовали Алексею переход в «Ювентус»?
– Да, это могло бы быть важным шагом в его карьере, – сказал 55-летний Каррера «Спорт-Экспрессу».
- Ранее «Локомотив» дважды уступил «Ювентусу» в Лиге чемпионов со счетом 1:2, а Миранчук отличился в каждом из матчей.
- Каррера выступал за «Ювентус» с 1991 года по 1996-й, а с 2009-го по 2014-й был помощником главного тренера.
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