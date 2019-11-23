Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможный переход полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Ювентус».

– Ваше мнение об уровне мастерства Алексея?

– У него большой потенциал. Он техничен, быстр, это физически сильный игрок. Но думаю, что своего максимума он еще не достиг, потенциал для роста есть.

– Насколько он адаптирован для итальянского футбола и способен ли заиграть в Серии А?

– Хорошие игроки обязаны быстро адаптироваться к другим чемпионатам. Головин довольно быстро это сделал. С характеристиками Алексея также возможно хорошо адаптироваться.

– Вы бы советовали Алексею переход в «Ювентус»?

– Да, это могло бы быть важным шагом в его карьере, – сказал 55-летний Каррера «Спорт-Экспрессу».

Ранее «Локомотив» дважды уступил «Ювентусу» в Лиге чемпионов со счетом 1:2, а Миранчук отличился в каждом из матчей.

Каррера выступал за «Ювентус» с 1991 года по 1996-й, а с 2009-го по 2014-й был помощником главного тренера.

«Сейчас он стоит 12-13 миллионов». Что известно о трансфере Миранчука в «Ювентус»

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