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Sky Sports: «Челси» интересуется Чаловым
В прошлом «синие» уже покупали игроков у ЦСКА – например, Иржи Ярошика и Юрия Жиркова.
Нападающий ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов «Челси».
«Синие» следят за российским страйкером на тот случай, если с них будет снят бан на трансферы. Апелляция «Челси» на запрет на регистрацию новых футболистов будет рассмотрена Спортивным арбитражным судом (CAS) в ноябре. Если CAS удовлетворит апелляцию, англичане уже зимой направят в ЦСКА официальное предложение по трансферу, сообщает Sky Sports.
Отмечается, что в покупке Чалова заинтересован владелец «Челси» Роман Абрамович.
- В сезоне-2018/19 Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 мячей.
- Помимо «Челси», интерес к Федору проявляет другой лондонский клуб – «Кристал Пэлас».
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