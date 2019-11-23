Нападающий ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов «Челси».

«Синие» следят за российским страйкером на тот случай, если с них будет снят бан на трансферы. Апелляция «Челси» на запрет на регистрацию новых футболистов будет рассмотрена Спортивным арбитражным судом (CAS) в ноябре. Если CAS удовлетворит апелляцию, англичане уже зимой направят в ЦСКА официальное предложение по трансферу, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что в покупке Чалова заинтересован владелец «Челси» Роман Абрамович.

В сезоне-2018/19 Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 мячей.

Помимо «Челси», интерес к Федору проявляет другой лондонский клуб – «Кристал Пэлас».

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