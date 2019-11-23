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Sky Sports: «Челси» интересуется Чаловым

Sky Sports: «Челси» интересуется Чаловым
Eurosport

28 мин. назадОбновлено 10 мин. назад

В прошлом «синие» уже покупали игроков у ЦСКА – например, Иржи Ярошика и Юрия Жиркова.

Нападающий ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов «Челси».

«Синие» следят за российским страйкером на тот случай, если с них будет снят бан на трансферы. Апелляция «Челси» на запрет на регистрацию новых футболистов будет рассмотрена Спортивным арбитражным судом (CAS) в ноябре. Если CAS удовлетворит апелляцию, англичане уже зимой направят в ЦСКА официальное предложение по трансферу, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что в покупке Чалова заинтересован владелец «Челси» Роман Абрамович.

  • В сезоне-2018/19 Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 мячей.
  • Помимо «Челси», интерес к Федору проявляет другой лондонский клуб – «Кристал Пэлас».

The Telegraph: Абрамович передумал продавать «Челси»

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