Голкипер «Ювентуса» Войцеx Шченсный прокомментировал гол своего соотечественника Гжегожа Крыховяка за «Локомотив» в ворота «Тамбова».

Крыховяк опубликовал видеозапись гола у себя в инстаграме. Пост Гжегожа заметил Шченсный и оставил под ним следующий комментарий: «С большим удовольствием наблюдаю за твоими голами в «Локомотиве».

Начинаю задумываться, не стоит ли мне на закате карьеры сменить позицию, приехать в Россию и побить несколько раз с 30 метров в расчете на ошибку вратаря. Похоже, это эффективная стратегия».

«Локомотив» выиграл у «Тамбова» со счетом 3:2, Крыховяк оформил дубль.

На счету Гжегожа уже восемь голов в чемпионате России-2019/20.

«Сейчас он стоит 12-13 миллионов». Что известно о трансфере Миранчука в «Ювентус»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android