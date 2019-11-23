ЦСКА провел милую акцию накануне дня матери – мамы футболистов записали видеообращение.

«В это воскресенье день мамы на «ВЭБ Арене»! Начало праздника – в 17:00. Приходи с мамой на футбол на матч ЦСКА – «Крылья Советов». С праздником, наши любимые мамы!» – говорится в описании видео на YouTube-канале армейцев.

В записи ролика поучаствовали мамы Константина Кучаева, Николы Влашича, Арнора Сигурдссона, Звонимира Шарлия, Яки Бийола, Седрика Гогуа, Наира Тикнизяна, Вадима Карпова, Ивана Облякова, Игоря Дивеева, Ильзата Ахметова, Кристияна Бистровича и Федора Чалова. Женщины призвали болельщиков прийти на стадион и поддержать их сыновей, а мама Чалова сказала: «Шапку наденьте! Холодно уже!»

ЦСКА идет на четвертом месте чемпионата России, лидирует «Зенит».

День матери празднуется 24 ноября.

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