Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Динамо» в матче 17-го тура чемпионата России.

«Главная эмоция – поблагодарить ребят за игру. Первый тайм мы играли идеально, на поле была одна команда. Сегодня у меня нет ни одной претензии к игрокам. Два пенальти на совести других людей. Были ли они? Без повтора ничего не буду говорить. Если «Динамо» за один тайм получает один фол, о чем тут говорить? Cерия без побед ни на кого не давит. Сегодняшний матч я не считаю за поражение», – цитирует 50-летнего Карпина «Спорт-Экспресс».

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Динамо», оба мяча москвичи забили с пенальти.

Ростовчане могли отыграться, тоже получив шанс на одиннадцатиметровый, но Алексей Ионов не смог пробить Антона Шунина.

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