Голкипер «Ростова» Егор Бабурин раскритиковал работу арбитра Василия Казарцева на матче 17-го тура чемпионата России против «Динамо».

– Пенальти в матче с «Зенитом», мне бьет Дзюба. Я его ловлю. Мне сказали, что я вышел с линии за ворота. А это что? Можешь сказать? Это не то же самое? Даже более то же самое, только это решающий момент, не 4:0. Почему я не могу выходить за линию, а Шунин может? Мне били два пенальти сегодня, перед каждым Казарцев, *** [хрен] его знает: «Стоим на линии, стоим на линии». Они все знают, как сказать красиво, но взять на себя? Зачем тогда VAR, зачем Карасев? Это решающий момент игры. Когда игрок бьет пенальти по вратарю, то вратарь сокращает расстояние до девяти метров – это то, что я делал с Дзюбой. По букве закона – да.

– Игроки «Ростова» протестовали?

– А там кто-то протестовал? Там никто не протестовал – Дзюба за голову схватился и побежал опять ко мне. Никто не протестовал, Карасев не протестовал. Зная эту историю, если это в чемпионате уже было, то почему нет? Следом за Вилковым, значит, или что?

– Вы успели сказать своим партнерам, что Шунин вышел за вратарскую линию?

– Я ничего не должен говорить своим партнерам. Есть судья. И прецедент. Когда мы зашли в раздевалку и посмотрели момент со вторым пенальти. Человек бьет головой, Норманн бьет параллельно, даже не коснулся его. Это смешно. Если с «Зенитом» мы заслужили поражения, то сегодня – нет, – сказал 26-летний Бабурин журналистам после матча.

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Динамо», оба мяча бело-голубые забили с пенальти.

Ростовчане тоже получили право на 11-метровый, но Алексей Ионов не переиграл Антона Шунина.

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