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«Мамочка ждет тебя». Уморительный анонс ЦСКА матча с «Крыльями» с кричалкой про Набабкина
Армейцы оригинально отметили праздник.
В ЦСКА обыграли праздник дня матери в анонсе матча против «Крыльев Советов». Результат вышел очень неожиданным.
В коротком ролике женщина в халате с эмблемой армейцев говорит: «Кирюша, мамочка ждет тебя после матча. Не задерживайся, ухажер». После чего в кадре появляется сам игрок, выполняющий неуклюжие танцевальные движения на фоне поля подсолнухов. Фоном звучит фанатская кричалка: «Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки!»
- Игра начнется в 19:00 по Москве.
- ЦСКА идет на четвертой строчке. «Крылья» занимают 12-е место.
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