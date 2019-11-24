Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод из матча 17-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Спартаком», в котором Георгий Джикия, возможно, нарушил правила на Михале Кухарчике.

«В момент передачи Джикия взглядом был нацелен на Кухарчика. Игрок «Урала» начинал забегать вперед, положения вне игры нет. Джикия же правой рукой задерживал Кухарчика.

Явный фол, после которого должны были назначить пенальти. Судья даже не определил фол, это говорит о том, что его судейское образование очень невысокого качества», – цитирует Хусаинова «Чемпионат».

Игру между «Уралом» и «Спартаком» обслуживала бригада судей во главе с Николаем Волошиным.

Матч завершился со счетом 0:0. «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице, «Урал» – восьмую.

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