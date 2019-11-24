Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба снова подвергся оскорблениям со стороны фанатов московского «Спартака».

Как сообщает Sports.ru, по ходу игры 17-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком» гостевой сектор скандировал кричалку «Дзюба, Дзюба, иди ***** [на фиг]».

Ранее Дзюбу таким же образом оскорбляли во время матча за сборную против Сан-Марино. После игры Артем не подошел поблагодарить фанатов за поддержку.

Матч «Урал» – «Спартак» завершился вничью 0:0.

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