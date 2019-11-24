Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал форму, в которой находится полузащитник красно-белых Андре Шюррле.

«Зная Шюррле как великого футболиста, чемпиона мира... Пока он не в своей тарелке, чего-то не хватает. Видно, что есть мастерство, знает, когда отдать, когда пробить – но бьет пока в трибуны. Мы уже говорили, что он болел, были травмы.

Физически не готов? Я бы не сказал. В атаку бежит, назад бежит. В принципе, активен. Может, адаптация. Сложно сказать. Когда футболист, играя в сборной, в «Челси», в Германии, приезжает в чемпионат России... Я же говорю, Криштиану Роналду и Лионель Месси могут приехать к нам и не заиграть. Другой чемпионат, другой менталитет. Может быть, у Шюррле есть проблемы с этим», – цитирует Павлюченко Sports.ru.

В матче 17-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (0:0).

Шюррле провел на поле 66 минут, после чего был заменен на Эсекиэля Понсе.

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