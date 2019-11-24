Перед матчем против «Урала» фанаты «Спартака» переживали, что Доменико Тедеско получит четвертую желтую карточку и пропустит матч с «Зенитом» – люди реально боялись, что питерский админресурс подло обезглавит москвичей перед выездом в Петербург. Этого не произошло: Доменико вел себя абсолютно спокойно, поэтому будет рулить командой 1 декабря. Кажется, он все же понял, какие требования у российских судей, так что до дисквалификации коуча дело дойдет нескоро.

Зато немцу нужно решить другую проблему – при Тедеско «Спартак» трижды подряд разнес соперников по фолам. С «Арсеналом» было 21:13 в пользу красно-белых, с «Крыльями» – 16:8, с «Уралом» – 15:5. За эти три игры Доменико набрал всего четыре очка, но с каждым матчем «Спартак» смотрелся все грубее. В Екатеринбурге нарушения уже можно было предсказать за пару секунд до стыка – люди осознанно шли на фол.

Например, Наиль Умяров сначала оформил глупейшую желтую в центре (опоздал и зацепил – как злой школьник), а затем обхватил соперника, чудом избежал удаления и потопал на лавку: очевидно, его заменили, чтобы не остаться вдесятером. Учитывая, что против «Арсенала» тот же Умяров привез опасный штрафной и желтую, можно делать выводы – в любой непонятной ситуации Тедеско рекомендует игрокам фолить и ни о чем не париться.

С «Уралом» пассивная агрессия москвичей зашкаливала: они не лезли в драку и не месили по ногам, но сводили прессинг к нарушениям. В итоге сами сбивались с ритма и теряли секунды, выстраиваясь перед стандартами хозяев – этого времени как раз не хватило, чтобы дожать и забрать три очка.

Впрочем, Тедеско явно доволен: ему сейчас важнее не проигрывать, чем побеждать, а тактика с фолами для этого оптимальна. Срубить кого-нибудь метрах в 35-40 от ворот, перехватить навес, а потом убежать в убийственную контратаку – звучит как неплохой план, особенно после безыдейности Олега Кононова. К тому же новый «Спартак» реально мало пропускает – во многом тоже благодаря фолам.

Фол Айртона против Дениса Кулакова в матче «Урал» – «Спартак»Getty Images

Для тех, кто считает эту стратегию убогой, у Доменико есть мощнейший ответный аргумент. Дело в том, что месяц назад среди тактических гиков прогремела история про Пепа Гвардиолу. Каталонца и раньше подозревали в любви к мелким нарушениям (например, Гари Невилл), но игрок «Сити» Родри в интервью ESPN прямо подтвердил: да, нас этому учат, мы так разрушаем контратаки.

В клубе материал то ли невнимательно прочитали, то ли вообще не заверяли, поэтому и не заметили, что Гвардиолу выставили хитрым и расчетливым мясником. Конечно, это огромная клякса на репутации команды, которая вроде как пропагандирует эстетичный футбол, зато для всех, кто тоже много фолит, появилось беспроигрышное оправдание: раз сам Пеп не считает такой подход стыдным, им тем более можно.

Сегодняшний «Спартак» уверенно входит в шорт-лист самых жестоких команд РПЛ, но у красно-белых есть важная ачивка: за весь сезон в их ворота еще ни разу не назначали пенальти. Правда, если Тедеско ничего не поменяет, совсем скоро эта суперсерия прервется. Причем не по вине слепых судей или эфемерного админресурса, а только из-за игроков «Спартака», которые уже привыкли цеплять, хватать и подсекать. Жаль только, что во всем остальном им до «Ман Сити» по-прежнему бесконечно далеко.

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