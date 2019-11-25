За что фанаты «Спартака» снова посылают Дзюбу. И почему это сделает его сильнее

В воскресенье «Спартак» и «Урал» скатали нули в Екатеринбурге. Артем Дзюба в это время находился в двух тысячах километров от стадиона, но гостевой сектор все равно посвятил ему пару мощных зарядов – содержательно они вообще не отличались от тех, что прозвучали в Сан-Марино.

Чуть позже журналист Игорь Рабинер пообщался с одним из спартаковских фанатов, который был на выезде сборной, но не поехал на «Урал». Вот цитата этого мужчины: «Дзюбе будет очень несладко, если [после Сан-Марино] реально кого-то найдут и накажут. Потому что абсолютно всем теперь понятно, что он пошел, пожаловался какому-то серьезному дяде, там напрягли РФС – и теперь они вот за капитана сборной так сильно переживают и пытаются найти виновных. За эти проделки он будет очень долго персоной нон-грата, изгоем».

Артем ДзюбаGetty Images

Все это выглядит реально безумно. Во-первых, фаны «Спартака» как всегда нашли теорию заговора. По их мнению, только Дзюба слышал, что его посылали с трибун – потому и настучал (конечно же, как крыса) на слишком борзых болельщиков. Версия о том, что РФС просто защищает капитана сборной, этим людям в голову не приходит.

Во-вторых, непонятно, за что красно-белые тифози так презирают Артема. Да, была грязная (и очень древняя) история с кошельком Быстрова, но после нее Дзюба забивал за «Спартак» и мечтал стать звездой в родном клубе. Никто из радикальных фанатов не в курсе обстоятельств, из-за которых форвард переехал в Петербург, но этот трансфер по умолчанию считается предательским – абсурдная позиция.

Вдвойне смешно, что сам Дзюба о москвичах отзывается так: «Нет ненависти к клубу, совсем. Я вообще люблю «Спартак» – это мой родной дом, который многое дал мне. Горжусь тем, что его воспитанник». То есть все претензии Артема касаются не ромбика, а конкретных людей – вполне вероятно, тех же, которых ненавидят и фанаты «Спартака». Но для ребят, которые так упорно гасят Дзюбу, это слишком сложный набор фактов. Проще признать страйкера Иудой и скандировать всякую дрянь.

Правда, у нейтральных зрителей возникает резонный вопрос: почему Кононова (или любого другого человека) посылать можно, а Дзюбу – нельзя? Ответ очевиден: никого нельзя посылать – совершенно нормально, что в 2019 году за это наконец начнут наказывать. Громко оскорблять игроков так же стремно, как, например, ухать темнокожим футболистам.

Артем Дзюба («Зенит»)Twitter

Вводить практику банов за оскорбления стоило раньше (с Быстрова, Жиркова или Глушакова), но так уж вышло, что терпение лопнуло после хейта в адрес капитана сборной – человека, который абсолютно не заслужил таких слов. Вероятно, у тех, кто сейчас возмущается из-за двойных стандартов, позиция такая: а, ну, раз это футбольчик, то здесь разрешено унижать одного человека толпой. Нет, даже на футболе так нельзя, пора взрослеть и умнеть. Так что будет здорово, если кейс Дзюбы запустит этот процесс.

А теперь самое важное. Непонятно, чего добиваются те, кто шипит на Артема – они ведь просто его прокачивают. У Дзюбы осталось два варианта: либо разозлиться и заиграть еще круче, либо психануть и уехать в Англию за мечтой – там еще ждут. Оба сценария крайне выгодны для форварда, но совсем не для тех, кто скоро узнает, что при всем желании не попадет на матчи Евро-2020. Или вообще на российские стадионы.

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