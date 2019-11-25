Матч тура

Тур получился скромным, ни один матч не мог претендовать на статус центрального. Самая жаркая игрушка состоялась в Москве – Валерий Карпин вернулся в столицу и организовал яркий спектакль.

Попов открыл счет на 13-й минуте, на 33-й «Динамо» сравняло голом Филиппа с пенальти. Гости доминировали в первой половине, но развить преимущество не сумели.

Второй тайм прошел более ровно, но в концовке матче игра взорвалась: москвичи вышли вперед благодаря еще одному одиннадцатиметровому в исполнении Филиппа, а на девятой компенсированной пенальти поставили уже в пользу «Ростова». Ионов пробил ужасно – Шунин без проблем потащил.

«Два пенальти на совести других людей. Были ли они? Без повтора ничего не буду говорить… Сегодняшний матч я не считаю за поражение», – бушевал Карпин после игры.

Максимилиан Филипп и Ивелин Попов, «Динамо» – «Ростов»Getty Images

Все результаты тура

Фаворит матча мощно провел первый тайм и уже к 33-й минуте имел преимущество в два мяча, но также стремительно его лишился – уже на старте второй половины «Тамбов» сравнял счет.

На 55-й минуте Крыховяк зарешал и оформил дубль. Железнодорожники на классе докатили до победы и продолжают погоню за «Зенитом».

«Рубин» – «Зенит» – 1:2

Петербуржцы снова победили, Дзюба снова забил, клуб сохраняет пятиочковый отрыв от преследователей – у лидера чемпионата все дежурно и все хорошо. «Рубин» – грусть. Команда в зоне стыковых матчей, и по игре кажется, что казанцы не планируют оттуда выбираться.

«Урал» – «Спартак» – 0:0

Москвичи владели территориальным преимуществом, создавали остроту и несколько раз неплохо пуляли по воротам, но так и не реализовали ни один из моментов. Команда снова не пропустила при Тедеско, но упустила отличный шанс сократить отрыв от первой пятерки.

«Арсенал» – «Краснодар» – 1:2

Гости обеспечили результат еще в первом тайме – к 25-й минуте в воротах «Арсенала» побывало два мяча. «Тула» сократила отставание в конце первой половины, но серьезных проблем фавориту не создала. «Краснодар» мог победить еще увереннее, но не реализовал пенальти в середине второго тайма.

Магомед-Шапи СулеймановGetty Images

ЦСКА – «Крылья Советов» – 1:0

Дежурная победа армейцев благодаря дальнему удару Влашича. Отсутствие Гончаренко на бровке не помешало команде добиться результата.

Кадр тура

Фанаты ЦСКА шикарно среагировали на дисквалификацию главного тренера. Гончаренко оказался на фанатской трибуне армейцев – пусть и картонный. Болельщики растянули стяги с репликами коуча в адрес игроков: «Федя, Решай!»; «Давай-давай, добавляем!»; «Активнее прессингуем!» и так далее. Футболисты не остались без тренерской установки.

Герой тура

Крыховяк оформил дубль в матче с «Тамбовом», а поучаствовал во всех трех мячах «Локомотива» – именно поляк заставил соперника ошибиться в моменте с автоголом.

Первый гол полузащитника получился особенно эпичным – игрок саданул с 30 метров прямо по центру. Мяч поменял траекторию в полете и нырнул под вратарем. Дружок Крыховяка Войцех Щченсный ехидно указал на то, что в этом моменте виноват кипер, а сам удар второстепенен, но легионер в любом случае провел шикарный матч и выдал лучший индивидуальный перфоманс тура.

Цитата тура

Главный поставщик рублики, как обычно, «Ростов». На этот раз не Карпин, а вратарь команды – Егор Бабурин. Голкипер разнес работу судьи Василия Казарцева после матча с «Динамо» и к послематчевой пресс-конференции даже подготовил несколько скриншотов, доказывающих неправоту рефери.

«Пенальти в матче с «Зенитом», мне бьет Дзюба. Я его ловлю. Мне сказали, что я вышел с линии за ворота. А это что? Можешь сказать? Это не то же самое? Даже более то же самое, только это решающий момент, не 4:0. Почему я не могу выходить за линию, а Шунин может? Мне били два пенальти сегодня, перед каждым Казарцев, *** [хрен] его знает: «Стоим на линии, стоим на линии». Они все знают, как сказать красиво, но взять на себя? Зачем тогда VAR, зачем Карасев?» – негодовал игрок на двойные стандарты.

Лидеры и аутсайдеры РПЛ

1. «Зенит» – 39

2. «Локомотив» – 34

3. «ЦСКА» – 33

4. «Краснодар» – 33

5. «Ростов» – 30

6. «Спартак» – 22

...

13. «Ахмат» – 18

14. «Рубин» – 17

15. «Тамбов» – 17

16. «Сочи» – 14

Бомбардиры РПЛ

1. Эльдор Шомуродов («Ростов») – 10 мячей

2. Александр Соболев («Крылья Советов») – 10 мячей

3. Артем Дзюба («Зенит») – 10 мячей

Русская сборная тура

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