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Колосков – о фанатах, оскорблявших Дзюбу: «Запретить появляться на стадионе. И 15 суток ареста»
ГУЛага на них нет.
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о фанатах «Спартака», которые оскорбляли форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.
«Я считаю, что болельщикам, которые оскорбляли Артема, нужно запретить появляться на стадионе. Я бы им еще и 15 суток ареста дал. Это хулиганство, которое должно караться по закону», – приводит слова Колоскова «Газета.ru».
- Впервые оскорбления в адрес Дзюбы прозвучали на матче сборной России против Сан-Марино в отборочном этапе Евро-2020.
- Затем болельщики «Спартака» повторили трюк во время игры чемпионата России против «Урала».
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