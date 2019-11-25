Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о фанатах «Спартака», которые оскорбляли форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.

«Я считаю, что болельщикам, которые оскорбляли Артема, нужно запретить появляться на стадионе. Я бы им еще и 15 суток ареста дал. Это хулиганство, которое должно караться по закону», – приводит слова Колоскова «Газета.ru».

Впервые оскорбления в адрес Дзюбы прозвучали на матче сборной России против Сан-Марино в отборочном этапе Евро-2020.

Затем болельщики «Спартака» повторили трюк во время игры чемпионата России против «Урала».

За что фанаты «Спартака» снова посылают Дзюбу. И почему это сделает его сильнее

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