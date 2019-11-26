Голкипер «Зенита» Андрей Лунев был выведен из основного состава команды по дисциплинарным причинам.

По информации «Рейтинга букмекеров», у 28-летнего футболиста возникли проблемы с соблюдением спортивного режима, и тренерский штаб пошел на дисциплинарные меры.

В последний раз Лунев занял место в воротах «Зенита» 28 сентября, в следующих матчах играл Михаил Кержаков. Позже Андрей перестал попадать в заявку, официальная причина – рецидив травмы.

В июне Лунев стал участником неприятного инцидента в аэропорту «Внуково» – в нетрезвом состоянии он поспорил с представителем авиакомпании «Россия».

«Зенит» после 17 туров лидирует в чемпионате России.

Лунев: «Немного резко отреагировал, но человек просто тянул время»

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