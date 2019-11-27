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Estadio Deportivo: Мончи с лета просматривает для «Севильи» Чалова
Возможно, Федор пойдет по стопам Кержакова.
Испанская «Севилья» заинтересована в приобретении нападающего ЦСКА Федора Чалова.
По информации Estadio Deportivo, за 21-летним форвардом наблюдает лично спортивный директор клуба Рамон Мончи – Чалова ведут с лета. Источник напоминает об интересе «Челси», «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас».
- Чалов – лучший бомбардир РПЛ-2018/19, в текущем сезоне он забил пять мячей в 17 играх.
- Федор выступает за главную команду ЦСКА с 2017 года.
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