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Estadio Deportivo: Мончи с лета просматривает для «Севильи» Чалова

Estadio Deportivo: Мончи с лета просматривает для «Севильи» Чалова
Eurosport

57 мин. назад

Возможно, Федор пойдет по стопам Кержакова.

Испанская «Севилья» заинтересована в приобретении нападающего ЦСКА Федора Чалова.

По информации Estadio Deportivo, за 21-летним форвардом наблюдает лично спортивный директор клуба Рамон Мончи – Чалова ведут с лета. Источник напоминает об интересе «Челси», «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас».

  • Чалов – лучший бомбардир РПЛ-2018/19, в текущем сезоне он забил пять мячей в 17 играх.
  • Федор выступает за главную команду ЦСКА с 2017 года.

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